Pagelle Frosinone-Pisa 1-0, voti e tabellino: trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle e il tabellino di Frosinone-Pisa, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024, in cui la formazione gialloblù guidata da Eusebio Di Francesco si è imposta sulla compagine toscana mediante il punteggio di 1-0 grazie ad un autogol di Maxime Leverbe. In virtù di questo successo i ciociari staccono il pass per i sedicesimi e attendono la vincente della sfida tra Torino e Feralpisalò. Ecco il tabellino e le pagelle dei protagonisti della partita.

Frosinone (4-3-3): Turati 6.5; Oyono 6.5, Monterisi 6, Romagnoli 6, Marchizza 6; Gelli 6.5, Mazzitelli 6, Harroui 6 (30′ st Brescianini sv); Baez 5.5 (30′ st Garritano sv), Borrelli 5.5 (20′ st Cuni 5.5), Caso 7 (20′ st Kvernadze 6).

A disposizione: Palmisani; Klitten, Macej, Pahic, Bidaou, Kujabi.

Allenatore: Eusebio Di Francesco 6.5.

Pisa (4-2-3-1): Nicolas 6.5; Hermannsson 5.5 (43′ st L. Tramoni), Canestrelli 6, Leverbe 6, Beruatto 6; D’Alessandro 5.5 (30’st Arena sv), Nagy 6 (30’st Veloso sv), Marin 5.5; M. Tramoni 6, Torregrossa 5 (30’st Touré sv), Moreo 5 (43′ st Masucci sv).

A disposizione: Loria; Jureskin, Vukovic, Trdan, Coppola, Biagini.

Allenatore: Alberto Aquilani 5.5.

Arbitro: Davide Ghersini 6.

RETI: 7′ aut.Leverbe

AMMONIZIONI: Romagnoli, Hermansson, Monterisi, M. Tramoni.

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 2′, 4′.

NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.