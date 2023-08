Coppa Italia 2023/2024, il Frosinone parte con il piede giusto: Pisa eliminato da un autogol

Il Frosinone supera 1-0 il Pisa nel match valevole per i trentaduesimi della Coppa Italia 2023/2024 grazie ad un autogol di Maxime Leverbe siglato al settimo minuto del primo tempo. La formazione allenata da Eusebio Di Francesco, dunque, comincia con il piede giusto la nuova stagione e stacca il pass per i sedicesimi, dove ora attende la vincente della sfida tra il Torino e la Feralpisalò.

Ottimo avvio di partita da parte della compagine gialloblù che, dopo appena sette minuti passa in vantaggio con un autogol di Maxime Leverbe propiziato dal traversone di Caso per Borrelli. La squadra nerazzurra prova a reagire con una conclusione dalla distanza di Nagy, che non riesce ad impensierire Turati. Gli uomini di Eusebio Di Francesco sono più in palla, in particolar modo Giuseppe Caso che, in due occasioni, si rende protagonista di azioni altamente spettacolari: nel primo caso Nicolas compie un miracolo, nel secondo è l’attaccante a fallire il tiro. Dopo due minuti di recupero le due formazioni tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-0.

Nella ripresa il Frosinone sceglie un atteggiamento più difensivo, così il Pisa decide di iniziare a spingere con convinzione trascinato da un ottimo Matteo Tramoni. Quest’ultimo crea diverse occasioni da gol sia con delle conclusioni verso la porta, sia con degli assist per Beruatto e Canestrelli, che però, non centrano il bersaglio. Nel finale i toscani si spingono in avanti alla ricerca del pareggio, ma rischiano di capitolare sotto i colpi di Garritano, che all’88’ viene fermato da un prodigioso intervento di Leverbe. Il Frosinone riesce a difendere il minimo vantaggio con qualche brivido, batte il Pisa e si qualifica per i sedicesimi di Coppa Italia.