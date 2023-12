Pagelle Fiorentina-Parma 6-3 dopo rigori, voti e tabellino ottavi Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle di Fiorentina-Parma 6-3 dopo i rigori con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Al Franchi show degli emiliani nel primo tempo con l’eurogol di Bernabé e il raddoppio di Bonny che sorprendono i viola, usciti all’intervallo ricoperti di fischi. Nella ripresa tanta fatica per i toscani che però in qualche modo la raddrizzano: gol di Nzola all’82’, poi al 90′ rigore col Var e Sottil trascina tutto ai supplementari, che diventano dopo mezzora rigori e premiano i gigliati (4-1 nella serie). Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen 7; Kayode 5.5, Mina 4.5 (1′ st Ranieri 6), Milenkovic 5, Parisi 5.5 (1′ st Biraghi 6.5); Maxime Lopez 5.5, Mandragora 5 (1′ st Arthur 6); Brekalo 5.5 (1′ st Infantino 6), Barak 6 (21′ st Beltran 6), Sottil 6 (1′ sts Kouame 6); Nzola 6. In panchina: Terracciano, Vannucchi, Comuzzo, N.Pierozzi, Duncan, Amatucci, Bonaventura. Allenatore: Italiano 6.5

PARMA (4-3-3): Corvi 6; Coulibaly 6, Osorio 5.5, Circati 6, Hainaut 6 (7′ st Del Prato 6); Bernabè 7 (25′ st Hernani 6), Cyprien 6 (1′ pts Camara 5); Benedyczak 6.5 (17’st Man 6); Sohm 6, Mihaila 6.5 (25′ st Begic 6); Bonny 6.5 (7′ st Charpentier 6). In panchina: Chichizola, Turk, Balogh, Di Chiara, Partipilo, Ansaldi, Estevez, Colak, Anas Haj. Allenatore: Pecchia 6

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6

RETI: 21′ pt Bernabè, 23’pt Bonny, 37′ st Nzola, 44′ st Sottil.

SEQUENZA RIGORI: Biraghi gol, Hernani gol, Kouame gol, Man palo, Milenkovic gol, Camara alto, Beltran gol.

NOTE: spettatori paganti 23133 Incasso: 337317 euro. Ammoniti: Mina, Nzola, Infantino. Angoli: 8 a 3 per la Fiorentina. Recupero: 3′ pt, 6′ st, 0′ pts, 2′ sts