Virtus Bologna-Barcellona, Banchi: “Vittoria di squadra, serata speciale”

A seguito della vittoria della Virtus Bologna contro il Barcellona nel 12^ turno di Eurolega, che ha permesso alle V nere di centrare l’ottavo successo nella competizione e rafforzare il terzo posto in solitaria, il coach dei bianconeri Luca Banchi al termine della partita si è espresso così ai microfoni: “All’inizio non ci siam fatti trovare preparati ed abbiamo subito il loro talento e la loro fisicità. Nel secondo tempo abbiamo reagito. Abbiamo alzato il tono in difesa e in attacco siamo cresciuti e siamo stati costanti. Lundberg si è preso molte responsabilità, tutti hanno dato energia positiva alla squadra. E’ stata una partita dura, ma è importante vincere queste partite. Questi sono i momenti di cui abbiamo bisogno per accrescere autostima e consapevolezza e far vedere che possiamo competere in un torneo così difficile come questo. Iffe ha cambiato un’inerzia che ci stava penalizzando. E’ il senso comune e diffuso di responsabilità, ognuno avrebbe potuto intervenire per cambiare l’inerzia. Dopo l’intervallo abbiamo cominciato a trovare equilibrio e giocare come sappiamo, nessuno può performare al meglio senza l’aiuto della squadra. Questa è la vittoria della squadra, una serata speciale. I tifosi ci hanno supportato tutto il tempo, e noi siam stati bravi a sfruttare e far valere il fattore campo. La vittoria ci dà la consapevolezza che non c’è futuro senza un briciolo di follia, quella messa in campo nei secondi 20’, oltre alla disciplina e allo spirito. Abbiamo mostrato due volti, il primo mi spaventa, e spero di non vederlo più.