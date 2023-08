Pagelle Cosenza-Sassuolo 2-5: voti e tabellino Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle di Cosenza-Sassuolo 2-5, match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Rossoblù in vantaggio al 9′ grazie a un rigore trasformato da Tutino dopo un fallo di Viti che in un primo momento (prima di essere corretto dal Var) l’arbitro aveva giudicato da espulsione. Il Sassuolo pareggia con Bajrami nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa, al 33′, Pinamonti su rigore segna l’1-2 per gli ospiti, ma al 90′ Mazzocchi, di testa, trascina il verdetto ai supplementari. Il Cosenza al 100′ resta in 10 per il doppio giallo di Calò e la squadra di Dionisi ne approfitta: al minuto 105 arriva il 2-3 con Ceide, poi spazio alla doppietta di Mulattieri in gol al 115′ e al 118′ per il 2-5 finale. Il Sassuolo ai sedicesimi affronterà la vincente di Spezia-Venezia,

COSENZA (4-2-3-1): Micai 6; Martino 6, Meroni 5, Venturi 6 (87′ Venturi sv), D’Orazio 6; Zuccon 6 (87′ Crespi sv), Calò 6; D’Urso 6.5 (24′ st Marras 6), Voca 6 (35′ st Praszelik sv), Mazzocchi 7; Tutino 7 (35′ st Zilli sv).

A disposizione: Marson, Lai, Fontanarosa, Rispoli, Cimino, Crespi, Novello.

Allenatore: Caserta 6

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljian 7, Erlic 5.5, Viti 5 (20′ st Tressoldi 6), Vina 6 (96′ Missori sv); Matheus Enrique 6.5, Maxime Lopez 6; Defrel 6, Bajrami 7 (20’st Mulattieri 7), Laurentiè 7 (84′ Volpato 7); Pinamonti 6.5 (39′ st Ceide 7).

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Miranda, Volpato, Boloca, Paz, Lipani.

Allenatore: Dionisi 5

ARBITRO: Collu Giuseppe Cagliari (Cortese Francesco di Palermo – Bitoni Paolo di Bologna) 6

Marcatori: 9’ Tutino rig.; 45′ +4 Bajrami, 84′ Pinamonti rig, 90′ Mazzocchi, 106′ Ceide, 115′ Mulattieri, 117′ Mulattieri

Ammoniti: Viti, Erlic, Zuccon, Volpato, Vina, Defrel, Lopez, Praszelik

Espulsi: Calò (doppio giallo)

Note:Spettatori: 8.800 per un incasso di 106.506€.