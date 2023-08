Turchia, Dzeko debutto da sogno: doppietta in 18′ con la maglia del Fenerbahce (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 51

Esordio da sogno per Edin Dzeko. Il bosniaco ha impiegato solamente 4 minuti per entrare nella classifica dei marcatori del campionato turco. L’ex Roma e Inter, alla prima partita con il Fenerbahce guida il contropiede, scarica sulla sinistra per Tadic e si fa trovare pronto in area per insaccare con il sinsitro la rete dell’1-0 ai danni del Gaziantep. Passa un quarto d’ora ed è addirittura doppietta: scatta sul filo del fuorigioco Dzeko e a tu per tu con il portiere sigla il 2-0.