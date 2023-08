Pagelle Bari-Parma 0-3: voti e tabellino trentaduesimi di Coppa Italia 2023/24

Il tabellino e le pagelle di Bari-Parma, sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/24. Al ‘San Nicola’ passano il turno i ducali grazie al risultato di 0-3. In rete Benedyczak e Bonny nel corso del primo tempo, i pugliesi non riescono a costruire occasioni pericolose per la porta difesa da Corvi e al 75′ incassano il tris firmato da Man. Di seguito il tabellino completo della sfida.

Bari (4-3-3): Frattali 6, Dorval 5, Di Cesare 5.5, Vicari 5.5, Ricci 6 (63′ Pucino 6), Maita 5.5 (87′ Lops sv), Benali 5, Bellomo 5.5 (63′ Faggi 6), Morachioli 6 (76′ D’Errico sv), Nasti 5, Scheidler 5 (63′ Sibilli 6.5). Allenatore: Mignani 5.

Parma (4-2-3-1): Corvi 6.5, Coulibaly 6, Osorio 6, Circati 6, Zagaritis 6 (46′ Ansaldi 6.5), Estevez 6.5, Hernani 6.5 (59′ Bernabé 6), Man 7, Sohm 7 (69′ Partipilo 6), Benedyczak 7 (77′ Begic sv), Bonny 7 (77′ Mihaila sv). Allenatore: Pecchia 7.

Reti: 8′ Benedyczak, 34′ Bonny, 75′ Man.

Arbitro: Fourneau.

Ammoniti: Zagaritis, Benali, Bellomo, Estevez, Morachioli.