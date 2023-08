Coppa Italia 2023/2024, colpo Parma: Bari eliminato, al San Nicola è 0-3

Il Parma inizia la stagione con una convincente vittoria in Coppa Italia 2023/2024. Nei trentaduesimi di finale, i ducali eliminano al ‘San Nicola’ il Bari, una delle potenziali concorrenti per la promozione in A, grazie al successo per 3-0.

Inizio in salita per i padroni di casa, che passano in svantaggio dopo soli 8 minuti. A colpire è Benedyczac, che stoppa e fredda Frattali in una frazione di secondo dopo una respinta corta su corner. Il Bari fa fatica a riempire l’area avversaria e soffre a centrocampo, subendo una letale ripartenza degli uomini di Pecchia chiusa con il raddoppio di Bonny sull’assist di Sohm. Nel secondo tempo il Bari non costruisce grossi pericoli dalle parti di Corvi, il Parma gestisce le energie con i cambi e sfiora il tris con una botta da fuori di Bernabé che spacca il palo. Ma è solamente questione di tempo: i pugliesi sono spaccati in due, Ansaldi pesca Man in area e al 75′ è 3-0 grazie al gol di tacco dell’attaccante romeno. Il Bari a questo punto prova a limitare il passivo ma il colpo di testa di Sibilli sbatte sulla traversa: ai sedicesimi ci va il Parma, che attende la vincente di Lecce-Como.

IL TABELLINO