Napoli-Cremonese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023

Come seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Cremonese, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Dopo lo splendido 5-1 alla Juventus, i partenopei tentano di avanzare anche nella competizione nazionale. Sulla loro strada la Cremonese, che ha recentemente esonerato Alvini affidandosi a Ballardini. I ragazzi di Spalletti scenderanno in campo ampiamente favoriti, ma non dovranno affatto sottovalutare l’impegno. La sfida è in programma oggi, martedì 17 gennaio alle 21:00 allo stadio Maradona di Napoli. Diretta tv su Canale 5 e streaming su Mediaset Play.