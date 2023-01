Doppio infortunio per il pilota di Formula E, Robin Frijns. Quest’ultimo infatti si è procurato una frattura alla mano e al polso, per via di un’incidente in gara a Città del Messico. Il pilota è stato così sottoposto ad un intervento chirurgico in Messico, ma ora rischia di saltare il doppio appuntamento in Arabia Saudita il 27 e il 28 gennaio.