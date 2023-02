MOVIOLA – Roma-Cremonese, clamoroso errore di Kumbulla: Rui Patricio abbatte Dessers, è rigore

Episodio da moviola nel corso di Roma-Cremonese, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Clamorosa palla persa da Kumbulla che scivola e spalanca un contropiede incredibile a Dessers che, tutto solo, smarca Rui Patricio ma il portiere portoghese interviene e lo butta giù. Per Fabbri non c’è nessun dubbio: calcio di rigore e cartellino giallo. Le immagini confermano che il contatto c’è: per il portiere ricordiamo che non esiste più la tripla sanzione (fallo, rigore e rosso). Dunque giusto il giallo. Dal dischetto Dessers fa 0-1.