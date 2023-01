MOVIOLA – Inter-Atalanta, mani Toloi in area: rimpallo fortuito con braccio largo, niente rigore

Episodio da moviola in Inter-Atalanta di Coppa Italia per il tocco di mani in area di rigore da parte di Rafael Toloi. Chiffi indica subito che si può proseguire, c’è in effetti un impatto della sfera sulla braccio, che è molto largo, al contempo il rimpallo è assai fortuito e il centrale italobrasiliano è addirittura girato. In più, la palla sbatte prima su una sua altra parte del corpo. Resta la posizione innaturale del braccio, ma sembra corretta la decisione di non assegnare il rigore.