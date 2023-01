Eurocup 2022/23: successo in trasferta per Brescia, Bourg en Bresse battuto 66-74

66-74 nel match tra Mincidelice Bourg en Bresse e Germani Brescia, partita valida per la 13esima giornata di Eurocup 2022/23. Grande vittoria dunque per la Germani all’Ekinoxn, che permette ai lombardi di salire a quota 12 punti in classifica nel gruppo A.

La cronaca

In avvio di partita c’è molto equilibrio in campo, con buoni ritmi messi sul parquet da parte da entrambi le compagini. Brescia prova più volte a staccarsi, con un precisissimo Nikolic da tre, ma i padroni di casa reagiscono ad ogni tentativo di fuga. Il primo quarto si chiude così in perfetta parità, sul 21-21. Anche nel secondo quarto il copione del match non cambia. Brescia tuttavia riesce a staccarsi maggiormente, con un ottimo Della Valle al tiro. Bourg en Bresse però riesce a rimanere attaccata al punteggio, chiudendo sotto 39-40.

Dopo l’intervallo lungo Brescia parte molto forte, con grande ritmo e precisione a canestro sul parquet. Gabriel è tra i più ispirati per i lombardi, permettendo ai suoi di guidare quasi sempre il terzo periodo nel punteggio. Bourg en Bresse prova a rimanere vicino a Brescia, tuttavia i tanti errori al tiro non permettono ai francesi di restare a contatto nel punteggio. Il terzo periodo si conclude così sul 53-58. Nell’ultimo quarto Bourge en Bresse ha una grande reazione, voglioso di recuperare lo svantaggio accumulato. Grazie soprattutto alle triple e alla precisione di Messenat, i padroni di casa infatti si riportano a contatto e rimettono in equilibrio il match. Brescia però durante la seconda parte del periodo è brava a ritrovare la precisione a canestro, con un ottimo Massinburg da due e da tre. La partita così si conclude sul 66-74 in favore di Brescia.