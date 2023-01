MOVIOLA – Fiorentina-Sampdoria, gol annullato a Jovic: decisione giusta?

Episodio da moviola in Fiorentina-Sampdoria per il gol annullato a Luka Jovic per fuorigioco. La posizione è effettivamente in offside, ma c’è un tocco di Murillo, che tenta una giocata in scivolata ma colpisce in modo goffo, a servire l’attaccante viola che poi segna col tocco sotto. Per il guardalinee è fuorigioco e il Var conferma la decisione all’arbitro Paterna, non viene considerata come una nuova azione quella scaturita dal tocco del centrale doriano, che secondo i fischietti invece colpisce influenzato dall’offside del rivale, dunque da considerarsi attivo. Decisione al limite ma condivisibile.