Nottingham Forest, una regola non permetterà ad Henderson di giocare contro il Manchester United

Nella giornata odierna sono stati definiti gli abbinamenti delle semifinali della Carabao Cup 2022/2023, che vedranno contrapposte Southampton e Newcastle da una parte, e Manchester United e Nottingham Forest dall’altra. In merito a quest’ultima sfida, però, c’è una particolare curiosità legata al portiere della squadra neo-promossa in Premier League, Dean Henderson.

Stando a quanto riportato dal ‘Sun’, infatti, l’estremo difensore del Nottingham salterà la semifinale per quella che in Spagna è conosciuta come “clausola del miedo”, della paura, la decisione che impedisce a un calciatore in prestito di giocare contro la squadra che è proprietaria del suo cartellino. Henderson, dunque, dovrà seguire i suoi compagni dalle tribune dello stadio, come già avvenuto in campionato. L’unica possibilità che potrebbe permettere al portiere di prendere parte alla gara dipende dal Manchester United, che potrebbe anche dare agli avversari il permesso di schierarlo in campo.

L’allenatore del Nottingham Forest, Steve Cooper, si è detto amareggiato per la situazione: “Ci ho pensato solo ora, è frustrante, soprattutto dopo stasera. È una situazione sfortunata. Dean è parte del gruppo, non solo si impegna e lavora tantissimo, ma sta apprezzando la città e tutto quando il club. Questa cosa mi ha rovinato la serata”.