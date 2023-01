Milan-Torino, per la terza volta in consecutiva in Coppa Italia si va ai supplementari

Per la terza volta consecutiva in Coppa Italia, il match tra Milan e Torino va ai tempi supplementari. Nel 2020, nella sfida valida per i quarti di finale, i regolamentari terminarono 2-2, con le reti rossonere di Bonavenura e Calhanoglu e la doppietta granata di Bremer. Il match poi fu deciso dai gol di Calhanoglu e Ibrahimovic durante i supplementari. Nel 2021 invece la partita di ottavi di finale si decise addirittura ai rigori, dopo lo 0-0 dei regolamentari.