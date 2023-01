Carabao Cup 2022/2023: sorpresa Manchester City, eliminato dal Southampton

I quarti di finale della Carabao Cup 2022/2023 regalano una grossa sorpresa, rappresentata dall’eliminazione del Manchester City per mano del Southampton. Pep Guardiola opta per un turnover importante tra i suoi, e già nel primo tempo arrivano le reti che decidono la partita. Al 23′, Mara sfrutta al meglio l’assist di Lyanco, appoggiando in rete con un piattone al volo preciso, su cui Ortega non può nulla. Il portiere dei Citizens è protagonista pochi minuti più tardi sulla seconda rete dei Saints, facendosi trovare molto fuori dai pali e consegnando Djenepo alla luce dei riflettori: l’esterno, infatti, disegna una parabola vincente dai trenta metri, superando il portiere del City. Nonostante il netto predominio nel possesso palla, gli uomini di Guardiola non riescono nemmeno ad accorciare le distanze nel secondo tempo, salutando anzitempo la competizione.

Nell’altra partita di serata, il Nottingham Forest supera ai calci di rigore il Wolverhampton. Boly sblocca la partita al 18′, mentre Raul Jimenez, sulla via della ripresa dopo il brutto infortunio di qualche tempo fa, trova il gol del pareggio nel secondo tempo. Si va ai rigori, che si aprono con gli errori di Surridge e Neves. A risultare decisiva, quindi, è la parata di Henderson su Hodge.