Massimo Mauro risponde a Mourinho: “Se ha bisogno di un nemico non sono disponibile”

“Non devo ripetere niente di quello che ho detto a Pressing, lì c’è tutto il rispetto per giocatori e gli allenatori. Se parliamo di calcio ascolto Mourinho per un mese, ma se ha bisogno di un nemico non sono disponibile. Se vuole parlare di calcio bene, per il resto non ci sono”. Così Massimo Mauro risponde a José Mourinho in diretta negli studi della Coppa Italia di Mediaset. L’ex calciatore e attuale opinionista televisivo è stato accusato ieri dallo Special One per delle parole pronunciate a Pressing dopo Roma-Napoli: “Lui sa il fatto suo, è un grande comunicatore, non fa niente a caso. Se ha fatto quel che ha fatto ha i suoi motivi. E’ il mio lavoro, è vent’anni che lo faccio, il mio interlocutore sono l’azienda e la mia coscienza, ho sempre rispettato tutti”.