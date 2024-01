Liga 2023/2024, il Barcellona vince al 93′. Athletic Bilbao corsaro a Siviglia

Vittoria soffertissima per il Barcellona, che chiude il girone d’andata della Liga 2023/2024 battendo 2-1 in trasferta un coriaceo Las Palmas. Padroni di casa avanti nel primo tempo con il gol di El Haddadi, poi nella ripresa i blaugrana pareggiano con Ferran Torres per poi sbattere sul fortino avversario. I catalani però passano in pieno recupero, con il fallo di Sinkgraven che viene espulso e il rigore trasformato da Gundogan al 93′. Con questa vittoria il Barcellona rimane a -7 da Real Madrid e Girona, allungando a +3 sulle altre rivali per l’attuale terzo posto.

Situazione sempre più difficile per il Siviglia, sconfitto in casa per 2-0 dall’Athletic Bilbao. I baschi espugnano il Sanchez Pizjuan grazie alle reti di Vesga e Paredes, approfittando della sconfitta dell’Atletico Madrid per agganciare i Colchoneros al quarto posto in classifica. Gli andalusi invece devono fare i conti con la sonora contestazione del pubblico di casa ma soprattutto con una classifica che vede il Siviglia sedicesimo a 16 punti, uno solo in più rispetto al Cadice terzultimo. Sembrano lontanissimi i tempi dell’ennesimo trionfo in Europa League, eppure sono passati solo sette mesi. Vittoria di misura invece per l’Osasuna, che si prende tre punti pesantissimi battendo 1-0 il fanalino di coda Almeria che appare già condannato alla retrocessione. I padroni di casa ringraziano il gol di Ante Budimir, vecchia conoscenza del calcio italiano, per portarsi a quota 22 punti in dodicesima posizione.