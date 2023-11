Lecce-Parma, infortunio per l’arbitro Minelli: al suo posto Feliciani

Inconveniente nel corso del primo tempo di Lecce-Parma, match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Intorno al ventesimo minuto di partita l’arbitro, il signor Daniele Minelli, si è infortunato probabilmente al polpaccio e ha alzato bandiera bianca impossibilitato nel proseguo dell’incontro. Al suo posto, come da regolamento, tocca al quarto uomo scendere in campo e dirigere la partita che in questo caso è Ermanno Feliciani. Il direttore di gara finito nell’occhio del ciclone per la direzione di gara insufficiente di Juventus-Verona di sabato scorso.