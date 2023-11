Serie C 2023/2024: il recupero va al Catania, per il Brindisi altro ko interno

Il Catania espugna il Fanuzzi battendo 2-0 il Brindisi nel recupero della seconda giornata del girone C della Serie C. Partita decisa nella ripresa, con Sarao che sblocca il match con un colpo di testa a 20’ dalla fine. Raddoppio che arriva qualche minuto dopo su un pasticcio del portiere Brindisino che non si libera in tempo del pallone, e pressato da un avversario, rinvia male col pallone che rimane vacante in area di rigore su cui si avventa Bočić che appoggia in rete a porta sguarnita.

Primo tempo equilibrato e non troppo entusiasmante con le due squadre che concedono poco e nulla agli avversari. La più grande occasione dei primi 45’ minuti é per il Brindisi attorno alle mezz’ora di gioco con Galano che davanti al portiere del Catania tira alle stelle a causa di un rimbalzo difettoso del pallone.

Secondo tempo che inizia sulla falsa riga del primo con il Catania che pian piano riesce a farsi più minaccioso dalle parti di Albertazzi. Prima la palla gol per Chiricó, che a tu per tu con l’ estremo difensore del Brindisi calcia a botta sicura ma un intervento prodigioso in extremis di un difensore brindisino nega il vantaggio ai siciliani, e poi un altro paio di squilli, prima del gol di Sarao che stappa il match. Cross dalla destra di Chiricó con Sarao che prende il tempo e stacca di testa e porta avanti il Catania. Raddoppio che arriva qualche minuto più tardi con Bočić che appoggia a porta vuota dopo un erroraccio di Albertazzi sulla pressione dei rossoazzurri. Finale condizionato da tante interruzioni e molto scoramento da parte dei padroni di casa che non riescono a impensierire gli ospiti che amministrano fino alla fine e portano a casa i 3 punti.