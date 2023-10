Lecce, D’Aversa: “Contro il Parma serve massima attenzione, sono una squadra da Serie A”

In vista dell’impegno di Coppa Italia contro il Parma, il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa: “Non possiamo pensare di affrontare una squadra di categoria inferiore, perché probabilmente a fine stagione andrà in A. I miei ragazzi hanno sempre dimostrato massimo impegno, anche nelle amichevoli. Non siamo mai venuti meno e non ce lo possiamo permettere“. Sull’ultima gara di campionato contro il Torino l’allenatore ha aggiunto: “Abbiamo fatto alcuni errori, per esempio la mancata pressione sul loro giro palla. Siamo usciti in ampiezza ancor prima che partisse il passaggio. Dove dovevamo portare pressione siamo stati lenti e abbiamo liberato zone di campo dentro l’area. Eravamo fuori posizione nel momento in cui quel tiro è diventato cross“.

D’Aversa ha poi fatto qualche accenno riguardo alla formazione anti Parma: “Ci saranno alcuni cambi rispetto alla gara col Torino, la difficoltà sta nella scelta dell’11 iniziale. Ma è sbagliato parlare di un Lecce 2. Se fossimo al completo la partita di domani sarebbe bellissima, ma nonostante gli infortunati la volontà è passare il turno. Sarà anche una possibilità per chi gioca meno“. Il tecnico nativo di Stoccarda ha aggiunto che potrebbero trovare spazio alcuni giovani: “Berisha è l’unico che non ha ancora giocato, domani lo premierò; è uno dei più pronti, così come Dorgu e Corfitzen. Piccoli ha sempre fatto bene, idem Sansone. Listkowski si allena tutti i giorni al massimo e anche Strefezza è sempre pronto. Domani sarà un impegno importante“.

In chiusura un accenno al Parma, squadra che D’Aversa ha allenato per diverse stagioni: “Ci sono state due parentesi. La prima con soci italiani: si è fatto un qualcosa di davvero importante. È stato un percorso bello, 4 anni fantastici. È accaduto perché c’è stata unità di intenti. La seconda parentesi non è andata bene, ma ho sempre bei ricordi della città. Mi farà piacere rivedere ex colleghi. Tanti bei ricordi come la finale play-off“.