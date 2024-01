Lazio-Roma 1-0, festeggia anche il tennista americano Opelka: “Daje, romanista Mac and cheese”

Tra i commenti sotto il post Instagram della Lazio per celebrare il successo ai danni della Roma in Coppa Italia, non è passato inosservato quello del tennista americano Reilly Opelka. Noto tifoso biancoceleste, il gigante a stelle e strisce (alto 211 cm) ha scritto: “Annaffia er bonsai“. Il riferimento è al trofeo che la Roma vinse nell’estate del 2019, conquistando proprio un alberello, preso poi di mira dai rivali cittadini per sottolineare come fosse l’unica presenza nel palmarés per 15 anni (l’ultimo titolo nel 2023, il precedente nel 2008). Scatenato, Opelka ha poi rincarato la dose nelle sue stories: “Daje Lazio, romanista Mac and cheese“.

