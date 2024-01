Serie A, designazioni ventesima giornata: Milan-Roma affidata a Guida, al VAR Mazzoleni

Sarà Marco Guida a dirigere Milan-Roma, big match della ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha optato per il fischietto internazionale della sezione di Torre Annunziata per la delicata sfida del Meazza. Monza-Inter invece sarà diretta da Rapuano mentre Marinelli dirigerà il derby campano Napoli-Salernitana. Ancora un gettone in Serie A per Maria Sole Ferrieri Caputi, che fischierà in Lazio-Lecce. Ecco tutte le designazioni della quattro giorni di Serie A che si chiuderà martedì 16 gennaio con il posticipo Juventus-Sassuolo.

LE DESIGNAZIONI DELLA VENTESIMA GIORNATA

GENOA – TORINO Sabato 13/01 h.15.00

GIUA

RASPOLLINI – BARONE

IV: FELICIANI

VAR: LA PENNA

AVAR: VALERI

NAPOLI – SALERNITANA Sabato 13/01 h.15.00

MARINELLI

LO CICERO – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: DI BELLO

AVAR: CHIFFI

H. VERONA – EMPOLI Sabato 13/01 h.18.00

DOVERI

PERROTTI – ROSSI M.

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SOZZA

MONZA – INTER Sabato 13/01 h.20.45

RAPUANO

PERETTI – DEI GIUDICI

IV: VOLPI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAZZOLENI

LAZIO – LECCE h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

BINDONI – TEGONI

IV: COLOMBO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI PAOLO

CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00

MANGANIELLO

DEL GIOVANE – MORO

IV: AYROLDI

VAR: VALERI

AVAR: ABBATTISTA

FIORENTINA – UDINESE h. 18.00

PAIRETTO

DE MEO – LAUDATO

IV: GUALTIERI

VAR: IRRATI

AVAR: AURELIANO

MILAN – ROMA h. 20.45

GUIDA

BERCIGLI – CECCONI

IV: ABISSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

ATALANTA – FROSINONE Lunedì 15/01 h. 20.45

PRONTERA

DI IORIO – RICCIARDI

IV: DI MARCO

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

JUVENTUS – SASSUOLO Martedì 16/01 h. 20.45

PICCININI

ZINGARELLI – MARGANI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA