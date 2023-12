Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024: data, orario, tv, avversaria e chi giocherà in casa

La Lazio approda ai quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024: ecco le informazioni su data, orario, diretta tv e streaming e su chi sarà la possibile avversaria, oltre al ragionamento su chi giocherà in casa. Andiamo con ordine: battendo il Genoa per 1-0 all’Olimpico, la squadra biancoceleste avanza ai quarti e sa già che si giocherà ancora nello stadio della Capitale. Questo perché l’avversaria uscirà fuori dallo scontro tra Roma e Cremonese (partita in programma mercoledì 3 gennaio alle 21) e la situazione per quanto riguarda casa/trasferta (dunque anche con i biglietti che andranno a una o all’altra compagine) vede la squadra di Sarri in entrambi i casi giocare come squadra di casa avendo numero di ingresso di tabellone “3” contro il “6” della Roma nell’eventuale derby, o in caso di qualificazione dei lombardi che ovviamente vengono dalla Serie B e non sono nemmeno una testa di serie. Appuntamento a orario da definire tra martedì 8 e giovedì 10 gennaio, diretta tv e streaming sui canali Mediaset.