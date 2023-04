Juventus, subito al lavoro verso l’Inter: Allegri valuta Chiesa e Bonucci

Archiviata la vittoria casalinga contro il Verona, la Juventus punta la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter. In vista della sfida contro l’undici allenato da Simone Inzaghi, i bianconeri sono tornati immediatamente a lavorare al JTC Continassa: come consuetudine dopo ogni gara, i giocatori maggiormente impegnati contro il Verona hanno seguito un programma tra scarico e palestra, mentre per gli altri c’è stata normale attività sul rettangolo verde: combinazioni di gioco tre contro due, torelli e partitella finale. Domani sarà giorno di vigilia e la squadra svolgerà una rifinitura mattutina, mentre alle 14 è in programma la conferenza stampa di Allegri nel vicino Allianz Stadium. Da valutare le condizioni di Chiesa (non convocato per la partita contro il Verona), mentre restano dubbi sul recupero di Bonucci. Rientreranno Rabiot e Paredes, che ieri non erano potuti scendere in campo in campionato per squalifica.