Juventus-Salernitana 6-1, Cambiaso: “Grande partita e reazione, ma a Salerno sarà diverso”

Andrea Cambiaso ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset nel post-partita di Juventus-Salernitana 6-1, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. L’esterno bianconero si è reso protagonista di un’altra buona prestazione, arricchita dal gol: “Sono molto contento di aver segnato e aver aiutato così la squadra, abbiamo fatto una grande partita reagendo al meglio dopo l’errore all’inizio – spiega Cambiaso – Siamo impegnati in due competizioni quest’anno, vogliamo cercare di fare il meglio possibile in entrambe.” Lo scherzo del calendario rimetterà subito la Salernitana sulla strada della Juventus anche in campionato: “Dovremo fare la partita, sarà molto diverso perchè in casa non sono quelli di stasera. L’atmosfera sarà incredibile, dovremo essere agguerriti.”