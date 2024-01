Highlights e gol Las Palmas-Barcellona 1-2, Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video con highlights e gol di Las Palmas-Barcellona 1-2, match valido per la diciannovesima giornata della Liga 2023/2024. I blaugrana chiudono il girone d’andata con una soffertissima vittoria esterna in rimonta, che consente ai catalani di rimanere a -7 dal tandem Real-Girona mantenendo un minimo margine sulle inseguitrici. Decisivo il rigore trasformato da Gundogan al 93′ per regalare a Xavi tre punti davvero pesanti.

GLI HIGHLIGHTS