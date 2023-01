Juventus-Monza, Palladino: “Vogliamo cavalcare questo momento, c’è grande entusiasmo”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 contro la Juventus, ha parlato ai canali social del club: “Servirà un Monza aggressivo, che abbia fame e che vuole fare la prestazione. Abbiamo visto dalla partita di ieri tra Napoli e Cremonese tutto è possibile. Affrontiamo una squadra molto forte e con voglia di rivincita, però dalla nostra parte abbiamo grande entusiasmo e vogliamo cavalcare questo momento. Dobbiamo mantenere la nostra identità di gioco, con grande impegno ed atteggiamento. Vogliamo andare a Torino per fare una prestazione di livello, è un bella vetrina per tutti e ci teniamo”.

L’allenatore biancorosso continua ad essere elogiato per gli ottimi risultati che sta ottenendo: “Le parole del dottor Galliani e del presidente Berlusconi sono emozionanti e ci danno sempre grande carica. Loro ci trasmettono una mentalità vincente che noi dobbiamo coltivare e portare in campo ogni giorno. Siamo felici di poter dare soddisfazioni alla società. Le scelte sono facili, ho un grande gruppo che dà sempre il 100%. Non esistono titolari e riserve, stiamo facendo un percorso di crescita e cercheremo di fare una grande prestazione anche a Torino”.