Juventus-Monza, Allegri squalificato in Coppa Italia: fu espulso in finale

Come pochi mesi fa, nel precedente in campionato, Massimiliano Allegri non sarà presente in panchina per la sfida della sua Juventus contro il Monza. Stavolta si gioca all’Allianz Stadium e soprattutto in Coppa Italia. L’allenatore paga l’espulsione nella finale contro l’Inter della scorsa stagione, quando fu allontanato dalla panchina e quindi squalificato per avere lasciato la “propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del direttore di gara”. Giovedì sera in panchina dunque ci sarà Landucci.