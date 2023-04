Juventus-Inter, Mazzola sicuro: “Giusta l’espulsione per Lukaku”

“I minuti finali di Juve Inter? Le risse e le espulsioni non mi piacciono mai, e mi spiace dirlo ma è stata giusta l’espulsione per Lukaku. Non mi è piaciuta, ci sono i ragazzi che guardano la partita e questi gesti non si fanno. Bisogna esser più tranquilli nelle partite”. Lo ha detto Sandro Mazzola, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, in merito al finale della semifinale di andata di Coppa Italia, terminata 1-1. “La partita di ieri comunque è stata molto brutta, non mi è piaciuta, ogni tanto spegnevo la tv e poi la ri accendevo”, spiega. E sul futuro della panchina: “Inzaghino non si tocca, lui deve restare, sa fare bene, lasciamolo stare. Sono i giocatori, o meglio alcuni di loro, che non riescono a capire quello che vuole il mister. Tanto che nemmeno io riesco a capire – ha concluso Mazzola – che tipo di gioco abbia in mente di fare l’Inter”.