Silvio Berlusconi ricoverato, domani bollettino medico: passerà la notte al San Raffaele

Nessun aggiornamento di rilievo in queste ultime ore per quel che concerne le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, che è stato ricoverato qualche ora fa nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. A quanto si apprende, l’ex premier passerà la notte in ospedale. Soltanto domani mattina, il professor Zangrillo in persona diffonderà un bollettino medico. In ogni caso, si profila qualche giorno di ricovero per l’attuale presidente del Monza.