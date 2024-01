Juventus-Frosinone 4-0, Di Francesco: “Complimenti ai ragazzi, ora migliorare fase difensiva”

“Se analizziamo i valori non doveva esserci partita, invece voglio fare i complimenti ai ragazzi per il percorso fatto in Coppa Italia. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci siamo trovati sotto ma abbiamo dimostrato di poter reggere e stare dentro la partita. Poi i valori sono venuti fuori in maniera più netta grazie anche a qualche nostra concessione. Penso che il nostro percorso sia stato ottimo, i ragazzi meritano solo complimenti, ora è giusto ripulirsi da questa partita per tuffarsi verso quella di lunedì con l’Atalanta”. Queste le parole dell’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta per 4-0 contro la Juventus in Coppa Italia ai microfoni di Sportmediaset: “Di mercato ne parla il direttore, non mi interessa, quello che manca è un pochino di concretezza. La rete del 3-0? E’ normale che quando vuoi giocare dal basso certi errori non si possono commettere, dobbiamo alzare l’attenzione e in questo momento migliorare la fase difensiva”.