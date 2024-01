Juventus-Frosinone 4-0, Allegri: “Mi diverto un sacco, altrimenti non allenerei. Bel rapporto coi tifosi”

“Ringrazio i ragazzi, si sono divertiti e e hanno fatto divertire. E ringrazio i tifosi con cui ho un bel rapporto e il direttore che è troppo fiducioso nel dire che farò 600 o 700 partite. Pensiamo al presente. La Coppa Italia ci porta ad una bella semifinale contro la Lazio. Bisogna stare dentro la partita e andare forte sempre. Stasera siamo tornati a non subire gol, la squadra è cresciuta molto. Ora arriva il momento più importante della stagione, bisogna rimanere sereni e tranquilli. Dobbiamo lavorare e migliorare tante cose. Nel primo tempo eravamo un po’ nervosi, qualche uscita sbagliata di troppo”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro il Frosinone in Coppa Italia: “McKennie è un giocatore che aveva lasciato la Juventus facendo non un bell’inizio di stagione lo scorso anno. È tornato con la voglia di fare bene, sta facendo molto bene e ora deve continuare. La partita di stasera fa gioire ma va messa da parte. Da sabato riparte un’altra sfida, il Sassuolo tra l’altro all’andata ci ha fatto quattro gol”.

Sul calciomercato: “La verità è che la società si sta guardando intorno ma bisogna chiedere ai direttori Giuntoli e Manna. Sono molto contento di questo gruppo. A me piacciono molto i calciatori che sanno giocare a calcio. Yildiz è bravo, Nonge è bravo. Giocano perché sono bravi, non perché sono giovani, siamo contenti di loro”. Sulle critiche delle precedenti settimane: “Io ho una grande passione e un grande amore per il lavoro che faccio. Mi diverto un sacco, altrimenti non allenerei e ho avuto la fortuna di allenare grandi squadre e grandi campioni. Sono tornato e mi diverto ancora e anche in questa Juve ci sono grandi giocatori. Basta vedere la crescita di Bremer”.