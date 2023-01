Juventus, continua la preparazione in vista del Monza: Cuadrado e De Sciglio parzialmente in gruppo

Continua la preparazione della Juventus di Massimiliano Allegri in vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Monza, in programma giovedì 19 gennaio alle ore 21 all’Allianz Stadium. Altre notizie positive in casa bianconera dopo il rientro in gruppo di Paul Pogba e Dusan Vlahovic: anche Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio hanno svolto parte della seduta con i compagni. Oggi la squadra si è dedicata ad “esercitazioni tecniche dedicate allo sviluppo della manovra e alla finalizzazione, per poi dedicarsi ad approfondimenti specifici per reparto e alla fase del possesso palla”. Domani è prevista un’altra seduta al mattino.