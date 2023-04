Inter-Juventus domani in TV: canale, orario e diretta streaming ritorno semifinale Coppa Italia 2022/2023

Domani, mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 21:00, andrà in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Lo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro si appresta ad ospitare una partita importantissima per entrambe le squadre, visto che chi passerà il turno si troverà nel ruolo di favorito in finale e visto che le due compagini non stanno performando benissimo in questa fase della stagione. La Juventus ha vinto solo una volta nelle ultime sei partite disputate, mentre l’Inter ha ottenuto due successi nelle ultime dieci partite di cui è stata protagonista. Negli ultimi 20 scontri diretti tra queste due compagini, contiamo 10 vittorie bianconere, 5 pareggi e 5 vittorie dei meneghini, che contro i rivali hanno perso entrambi i match di Serie A di questa stagione. La gara sarà visibile in TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Si riparte dall’1-1 maturato all’Allianz Stadium lo scorso 4 aprile.