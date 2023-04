Basket, la Lega A risponde a Gevi Napoli: “Richiesta irrituale appresa con stupore”

Nelle ultime ore la Gevi Napoli, considerati i probabili festeggiamenti per lo scudetto in ambito calcistico, ha richiesto di anticipare a sabato la sfida contro Pesaro, in programma domenica. La risposta della Lega Basket A non si è fatta attendere, che non ha gradito la proposta fatta dal club campano: “La Lega Basket ha appreso con stupore della nota diffusa in data odierna dalla società GeVi Napoli Basket in merito alla sua richiesta alla Prefettura di anticipare a sabato la gara in programma domenica 30 aprile alle 17.30 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro al PalaBarbuto di Napoli. Una richiesta irrituale che non ha trovato allo stato alcun riscontro da parte della Lega stessa, tenuto conto che le gare delle ultime due giornate della regular season sono di norma previste in contemporanea tra loro. Precisato quanto sopra, la LBA segue con attenzione quanto si sta determinando a Napoli e si riserva ogni opportuna decisione sul giorno e sull’orario di disputa della gara in questione”.