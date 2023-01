Inter-Atalanta, la scelta di Inzaghi: Milan Skriniar in tribuna

Milan Skriniar va in tribuna. Travolto dalla vicenda del suo addio all’Inter, che a questo punto si concretizzerà a luglio in direzione Psg, il difensore non è evidentemente tranquillo e per questo motivo Inzaghi ha deciso di non mandarlo nemmeno in panchina, ma andrà semplicemente in tribuna e non sarà dunque a disposizione. Fra pochi giorni il derby contro il Milan: tornerà regolarmente in campo, ma quale reazione dei tifosi?