Inter-Atalanta, Darmian: “Gol importantissimo, la situazione di Skriniar non ci ha condizionato”

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Atalanta in Coppa Italia, grazie ad una sua rete. Queste le sue parole ai microfoni di Canale 5: “È un gol importante che ci permette di andare avanti. Ora testa alla prossima. La situazione di Skriniar non ci ha condizionato. È rimasto e darà il 100% da qui alla fine dell’anno. Il derby? Il Milan avrà voglia di rivincita ma noi dobbiamo farci trovare pronti e scendere in campo per vincere”.