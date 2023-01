Nuova nomina nell’Aia, l’Associazione Italiana Arbitri. Nell’ultima riunione del Comitato Nazionale, Domenico Celi è stato nominato come nuovo responsabile della Commissione Osservatori Nazionale Professionisti. Ex fischietto di Serie A, appartenente alla Sezione di Bari, è entrato nell’Aia nel 1992 e in carriera ha raggiunto la CAN dove è rimasto per undici.