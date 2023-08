Highlights e gol Bologna-Cesena 2-0: trentaduesimi Coppa Italia 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 23

Il Bologna vince contro il Cesena per 2-0, nel match valevole per i trentaduesimi Coppa Italia 2023/24. A segno per la formazione rossoblù Corazza al secondo minuto di gioco, e Zirkzee all’80esimo, due minuti dopo aver effettuato il suo ingresso in campo. Zero marcature invece per i bianconeri che lasciano il sogno della competizione. Di seguito gli highlights del match.