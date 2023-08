Masters 1000 Toronto 2023: ordine di gioco, programma e orari sabato 12 agosto con Sinner

Il programma e gli orari di gioco del Masters 1000 di Toronto 2023 per la giornata di sabato 12 agosto. Si disputano le semifinali in Ontario, con Alejandro Davidovich Fokina e Alex De Minaur che scenderanno in campo in questo match decisamente inaspettato alle ore 20:30 italiane per contendersi l’atto conclusivo del torneo canadese. All’01:30 del nostro orario toccherà invece a Jannik Sinner, che ha messo nel mirino la sua seconda finale in un 1000 della stagione. L’azzurro parte favorito contro Tommy Paul.

CENTER COURT

Ore 20:30 – Davidovich Fokina vs De Minaur

Ore 01:30 – (12) Paul vs (7) Sinner