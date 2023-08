Formazioni ufficiali Monza-Reggiana, Coppa Italia 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Monza-Reggiana, sfida valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024. Esordio ufficiale per i brianzoli nella stagione della conferma dopo il grande campionato da matricola nella scorsa Serie A. Primo ostacolo rappresentato dalla Reggiana, neopromossa in B. Calcio d’inizio alle 21.15 di domenica 13 agosto, chi vince affronterà il Genoa.

Le formazioni ufficiali

Monza – Di Gregorio; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari, Dany Mota

Reggiana – Bardi; Romagna, Marcandalli, Pieragnolo, Fiamozzi; Cigarini, Portanova, Bianco, Girma; Varela Djamanca, Lanini