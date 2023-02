Fiorentina, Amrabat raggiunge l’albergo e chiede scusa: convocato in extremis per il Torino

Sofyan Amrabat ha raggiunto il ritiro della Fiorentina a poche ore dalla partita di Coppa Italia e ha chiesto scusa al club, al gruppo squadra e alla società dopo la vicenda che lo ha visto tentennare per un trasferimento in ballo al Barcellona con tanto di chiamata personale di Xavi per nulla gradita dalla società. Il centrocampista marocchino non era tranquillo e Italiano non lo aveva convocato ieri, oggi però le cose cambiano e il giocatore è inserito in extremis nella lista per la sfida delle ore 18 al Franchi contro il Torino, e dunque potrà giocare qualora il tecnico dovesse stabilirlo.