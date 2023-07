FeralpiSalò a Piacenza, Catanzaro a Vibo e Reggiana a Fiorenzuola: la Coppa Italia al via ‘fuori casa’

La Coppa Italia scatterà sabato 5 agosto con le quattro partite del turno preliminare, ma il primo round del torneo nazionale riflette un’estate di ricorsi, graduatorie di riammissione e di lavori di ristrutturazione degli stadi italiani. Come è noto la Coppa Italia non vedrà al via Brescia, Reggina, Lecco e Perugia, cioè le quattro squadre coinvolte nel caos Serie B, tra ricorsi e controricorsi sul tema della partecipazione al prossimo campionato cadetto. Tre partite su quattro del turno inaugurale inoltre si svolgeranno in città diverse da quelle delle squadre ospitanti per via dei vari lavori che stanno interessando i diversi stadi italiani. Prosegue il restyling allo stadio Ceravolo, ed è per questo che il match del 5 agosto tra Catanzaro e Foggia avrà luogo allo stadio ‘Luigi Razza’ di Vibo Valentia. Stesso discorso anche per il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. La Reggiana di conseguenza inizierà la sua stagione di Coppa Italia allo Stadio Velodromo Pavesi sito a Fiorenzuola d’Arda, che ospiterà il match contro il Pescara alle 18:00. Nello stesso giorno (alle 20:00), a 24 km di distanza, FeralpiSalò e Vicenza scenderanno in campo allo stadio Garilli di Piacenza. Delle quattro partite del turno preliminare, solo l’ultima quella tra Cesena e Virtus Entella si svolgerà regolarmente nello stadio dei padroni di casa, l’Orogel Stadium.