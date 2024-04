Diffidati Atalanta-Fiorentina, i giocatori a rischio squalifica in vista della finale

I diffidati di Atalanta-Fiorentina, match del Gewiss Stadium valevole per la seconda semifinale della Coppa Italia 2023/2024. E’ tutto pronto per il secondo atto della sfida tra i ragazzi di Gian Piero Gasperini e gli uomini di Vincenzo Italiano, che partono da una situazione di leggero vantaggio grazie al successo per 1-0 ottenuto nella gara di andata. Tra le due formazioni ci sono numerosi giocatori a rischio squalifica in vista della finale. Nella squadra nerazzurra ci sono quattro giocatori che, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare la finale di Coppa Italia: si tratta di Marten De Roon, Ederson, Aleksey Miranchuk e Gianluca Scamacca. Per quanto riguarda la compagine viola, invece, i calciatori in diffida sono cinque e sono Giacomo Bonaventura, Gino Infantino, Christian Kouamé, Rolando Mandragora, M’Bala Nzola.

Diffidati Atalanta: Marten De Roon, Ederson, Aleksey Miranchuk, Gianluca Scamacca.

Diffidati Fiorentina: Giacomo Bonaventura, Gino Infantino, Christian Kouamé, Rolando Mandragora, M’Bala Nzola.