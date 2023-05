Coppa Italia: Fiorentina e Inter in visita al Quirinale

Giocatori, staff e dirigenti di Fiorentina e Inter sono entrati da poco nel Palazzo del Quirinale dove saranno ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della finale di Coppa Italia, in programma domani all’Olimpico. Il capo dello Stato ha accolto i rappresentanti di entrambe le squadre, accompagnati dai presidenti del Coni e della Figc, Giovanni Malagò e Gabriele Gravina, e dai dirigenti della Lega Serie A. Mattarella non sarà presente all’Olimpico domani sera per assistere alla finale. Il trofeo sarà così consegnato alla squadra vincitrice dal presidente della Lega, Lorenzo Casini, e dall’ad di Trenitalia, Luigi Corradi, sponsor della manifestazione.