Vicenza-Cesena, gli ultras rinunciano alla trasferta: “La nostra gente ha bisogno di noi”

Il Cesena vive il sogno playoff da test di serie in vista del match contro il Vicenza, ma i tifosi hanno deciso di rinunciare alla trasferta di sabato per una ragione che va oltre lo sport. “La data del primo appuntamento dei playoff è sempre più vicina, ma è davanti agli occhi e nel cuore di tutti che la nostra terra, la nostra gente ha ancora bisogno di noi. È la nostra coscienza che sa ciò che è giusto o sbagliato fare”. Comincia infatti così il comunicato della Curva Mare, il cuore del tifo del Cesena. “Per noi abbandonare le nostre strade, i nostri scantinati sarebbe come sputare sulla vita di chi ha perso tutto e tutti – prosegue la nota -. Per questo e tanti altri motivi questo sabato non seguiremo il nostro amato Cavalluccio, ma marceremo con gli stivali per le strade della nostra terra, perché la Romagna intera ha bisogno di noi. Nessuno è obbligato a seguirci, ma lo chiediamo a gran voce: per chi andrà in trasferta non vogliamo vedere nessuna pezza appesa nel settore ospiti! Sarebbe una mancanza di rispetto verso tutti coloro che sono colorati di fango e che hanno perso tutto. La nostra gente e la nostra terra noi non le abbandoniamo. Uniti risorgeremo”.