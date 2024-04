Coppa Italia, Atalanta: out Toloi, Holm e Scalvini, convocato Comi

L’emergenza in difesa, con Giorgio Scalvini ancora non recuperato dalla lesione al bicipite femorale sinistro, ha portato l’Atalanta a convocare il classe 2005 Pietro Comi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di stasera contro la Fiorentina. Out anche Emil Holm e Rafel Toloi, entrambi infortunatisi nell’ultimo impegno di campionato contro il Monza. Per i due è arrivata la diagnosi: il laterale svedese ha una lesione tra il primo e il secondo grado del soleo destro, mentre il centrale difensivo ha accusato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro. Entrambi dovrebbero rimanere indisponibili almeno per un mese. Comi, recentemente promosso dalla squadra Primavera all’Under 23 nerazzurra militante nel girone A di serie C, ha già all’attivo due panchine in campionato contro Lecce e Roma fra il 30 dicembre e il 7 gennaio scorsi.