Coppa Italia 2024/25: la Sampdoria passa ai rigori, subito eliminato il Como

La Sampdoria supera ai rigori il Como nel primo turno della Coppa Italia 2024/2025 e avanza ai sedicesimi di finale. Nei 90′ la sfida si era conclusa sul punteggio di 1-1, dopo le reti nella prima frazione dell’ex Ioannou e di Cutrone, e dato il risultato di parità al triplice fischio, sono stati necessari i calci di rigore, che hanno premiato i blucerchiati di Pirlo. Al prossimo turno sarà derby contro il Genoa, che venerdì aveva superato 1-0 la Reggiana. Sarà anche l’unico derby della Lanterna della stagione, il primo dopo due stagioni di assenza.

LE PAGELLE DEL MATCH

RISULTATI E TABELLONE

LA CRONACA DEL MATCH – Dopo una prima mezz’ora di gara in cui è il Como a fare la partita, la Samp passa in vantaggio al 38′: ripartenza guidata da Coda. che scarica per Ioannou sulla sinistra, il quale lascia partire un preciso diagonale mancino che si insacca alle spalle di Reina per l’1-0 dei padroni di casa. Passano solo sei minuti però e i lariani pareggiano grazie ad una bella azione corale: gran imbucata di Da Cunha per Strefezza, palla in mezzo per Cutrone, che a porta sguarnita fa 1-1. Purtroppo va evidenziato anche l’infortunio di Varane, che lascia il campo dopo meno di 20′ per un problema muscolare alla gamba sinistra.

Nella ripresa cala il ritmo e diminuiscono le emozioni: da segnalarne però una per parte. Per la Samp va vicino al vantaggio Borini, che da posizione defilata apre il piattone, ma Reina si supera e mette in calcio d’angolo. Poco dopo è Ghidotti a compiere il miracolo su Da Cunha lanciato a rete da un preciso assist di Gabrielloni. Il giusto epilogo sono dunque i calci di rigore, dove il Como parte subito male: il palo di Verdi e la traversa di Braunoder portano sotto i lariani. Reina prova a raddrizzare l’esito parando la conclusione a Meulensteen, ma nel rigore decisivo Tutino è freddo e porta la Sampdoria ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.